Chevron Racing pisa el acelerador a fondo

Una actuación destacada fue la que firmó la escudería Chevron Racing en el compromiso semifinal de la Temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, disputada en la pista del autódromo Monterrey, luego de conseguir un podio del campeonato Gran Turismo México (GTM) Pro 1 y Top 10 de los Tractocamiones.

El telón de la justa nacional está por bajarse en este 2026, pero el Chevron Racing ha tenido su penúltimo paso en el GTM Pro 1 y los Tractocamiones en esta fecha 8 del calendario, desafiando con buenos dividendos al largo trazado regiomontano de 3 mil 250 metros de longitud.

Lucen fuertes

El piloto José Arellano demostró que no pierde el paso en el GTM Pro 1, subiendo al auto 29 —patrocinado por Chevron, Delo, Havoline, Big Auto y GM Transport Software—, para participar en dos “heats” intensos en los que dejó en claro el buen momento que vive, iniciando con una carrera solvente en la que vino de atrás para cerrar en el cuarto escalón de la contienda.

Más tarde, para poner punto final a su participación en el episodio semifinal, Arellano remontó al concretar un podio más a su favor, con un tercer sitio que le permite sumar y mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla general.

Por su parte, Enrique “Harry” Dueñas hizo lo propio en el tracto número 29, en una semifinal llena de emoción en la que terminó cruzando la meta en el noveno lugar, presentando algunos problemas que le impedían mostrar su mejor cara, trabajando desde ahora para llegar sólido al último objetivo del calendario, en Puebla.

De esta manera, el Chevron Racing se enfila a la final de la Súper Copa 2026, no sin antes tener participación en el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el autódromo Hermanos Rodríguez, dentro del campeonato Gran Turismo México.