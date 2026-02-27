Chiapaneca convocada por selección 2013

El Basquetbol chiapaneco vuelve a colocarse en el plano nacional con la convocatoria de Luciana María Munguía Lobato de parte de la selección nacional categoría 2013 femenil, dentro del programa de desarrollo impulsado por Ademeba y el proyecto Mi Sueño Olímpico (MSO).

Originaria de Berriozábal, la joven atleta forma parte de la Academia Gigantes Tuxtla, institución que ha destacado por su trabajo formativo en categorías infantiles y juveniles. Su llamado representa el resultado del esfuerzo constante en cada entrenamiento, así como de la disciplina y el compromiso que ha mostrado en competencias estatales y regionales.

El proceso de selección reunió a jugadoras de distintos puntos del país, evaluando fundamentos técnicos, comprensión táctica y actitud dentro y fuera de la duela. En ese contexto, Luciana se ganó un lugar entre las convocadas, consolidándose como una de las promesas del Basquetbol femenil en su generación.

Detrás de este logro también se reconoce el respaldo fundamental de sus padres, quienes han acompañado cada paso de su desarrollo deportivo, así como la labor de su entrenador Mauricio Cerecedo, pieza clave en su formación. El trabajo coordinado entre familia, academia y asociación estatal ha sido determinante para alcanzar este objetivo.

Ademeba Chiapas destacó que este tipo de convocatorias fortalecen el crecimiento del talento local y motivan a más niñas a integrarse al “deporte ráfaga”. La presencia de una representante chiapaneca en la selección nacional 2013 femenil reafirma el avance del Basquetbol en el estado y el impacto positivo de los programas de formación.