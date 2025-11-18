Chiapaneca Nédali Arjona asiste a mundial

La atleta chiapaneca Nédali Arjona Santiago participará en el Mundial de Fireball Extreme Challenge Internacional 2025, a celebrarse del 1 al 8 de diciembre en Lignano Sabbiadoro, Italia.

Esto fue dado a conocer en conferencia de prensa en la que estuvo presente la atleta y maestra de Educación Física egresada de la ENLEF, en compañía de su hermano y entrenador, Alexis Arjona Santiago, su padre, Rigoberto Arjona Ramos y el empresario local, José Otilio Pérez.

Nédali es seleccionada nacional junto a otras 11 jugadoras y jugadores originarios de los estados de Veracruz, Queretaro y Ciudad de México.

Inició su proceso en el equipo tricolor en diciembre del año pasado con una serie de visorías y conforme fueron pasando los meses llegó a un filtro con otros seis atletas de Chiapas, siendo la única que logró quedarse en la convocatoria final del entrenador Jaime Gotoo.

“Me he ido preparando física y mentalmente y es un proceso fuerte porque es ir a trabajar, entrenar, llevar mi rutina diaria”, contó la deportista a unos días de concentrarse para el viaje a tierras italianas.

Ante la presencia de medios de comunicación expresó que desea poner en alto el nombre de Chiapas y sabe que no cualquiera va a un evento mundial, por lo que asume el compromiso con hambre de triunfar.

“El objetivo es ganar, dar a conocer que Mexico lo puede lograr, traer la copa”, agregó la deportista rumbo al campeonato al que se darán cita 12 países y donde destacan como las más fuertes rivales las selecciones de Italia, Estados Unidos, España, Catalunya y La India.

Al poder ser parte de la cita mundialista agradeció a José Otilio Pérez —de Parabrisas La Estrella Blanca— por apoyarla en este proceso, pues de momento únicamente esta empresa chiapaneca y Sportway Veracruz la patrocinan para costear los gastos de asistencia a tierras europeas.

Al respecto, José Otilio recordó que conoció a la atleta por su papá, Rigoberto, un amigo de muchos años, por lo que se dio a la tarea de apoyarla y creer en sus capacidades.

Deporte inclusivo y explosivo

El Fireball Extreme Challenge es definido como un deporte espectacular, explosivo, inclusivo, obligatorio mixto que alterna constantemente una actividad cardiovascular aeróbica con sprint anaeróbico de alta intensidad.

Se suman puntos encadenando pases, con ciertas similitudes a lo que es el balonmano, pero que se juega en modalidad mixta, con un conteo de segundos para entrar el balón a un compañero.

“No solo el hombre puede participar en un deporte, también la mujer puede destacar, es muy bonito y me gustaría invitar a más mujeres a practicarlo”, comentó Nédali, secundada por su entrenador, Alexis Arjona Santiago.

“Es un deporte que no se conoce mucho, pero ya es momento que lo conozca la gente chiapaneca porque es muy divertido”, puntualizó, al tiempo que invitó a seguir las redes sociales del equipo (SHARK Chiapas FXC Club) para quienes quieran conocer más o bien unirse a la práctica.