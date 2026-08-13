Chiapanecas en la Liga MX

Cuatro futbolistas chiapanecas continúan su proceso de formación y desarrollo en la Liga MX Femenil Sub-19, donde representan a Puebla, Querétaro, Atlante y León, en el Apertura 2026.

Danna Sofía Hidalgo Morales, Ashleen Carrillo Cabrera, Mayté Albarrán Montes y Ximena Pardo Ayala buscan consolidarse en sus respectivos equipos y seguir avanzando dentro de las fuerzas básicas, con el objetivo de acercarse al máximo circuito del Futbol femenil mexicano.

La delantera Danna Hidalgo, de 19 años, porta el número 59 y disputa su segunda temporada con La Franja. En el actual torneo suma tres partidos, todos como titular, con 268 minutos y un gol conseguido al 90 en el triunfo de 2-0 sobre Atlante en la tercera jornada. Debutó en la categoría con Pumas en el Clausura 2024 y posteriormente pasó por Cruz Azul.

Con 19 años, la mediocampista Ashleen Carrillo utiliza el dorsal 51 y vive su primera campaña con Querétaro. Ha participado en tres encuentros, todos como titular, acumulando 182 minutos. Antes militó con Cruz Azul en dos torneos y tuvo su formación en Atlas, iniciando con la sub-18 en el Apertura 2022.

Mayté Albarrán, de 18 años, juega como defensa con el número 66 para Atlante. En su primera campaña con las azulgranas ha participado en los cuatro encuentros del torneo, todos desde el inicio, con 310 minutos. Previamente estuvo con Cruz Azul y debutó en la Liga TDP Femenil con San Pedro 7-10, disputando 15 duelos y marcando cuatro goles.

Finalmente, Ximena Pardo Ayala, también de 18 años, se desempeña en el mediocampo y porta el dorsal 48 con León. En el Apertura 2026 registra una participación, ingresando como relevo. Es su segundo torneo con las Esmeraldas, después de haber debutado en el Clausura 2026, campaña en la que jugó diez partido y acumuló 233 minutos.