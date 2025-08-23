Chiapanecas en la preselección nacional

El talento chiapaneco sigue dando pasos firmes en el ámbito nacional y ahora apunta al escenario internacional. Tras su brillante participación en el Nacional 3 x 3 celebrado en Tuxtla Gutiérrez, cuatro jóvenes atletas fueron incluidas en la preselección con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un logro que refleja el crecimiento del Basquetbol en el estado.

Las seleccionadas son Ámbar Arreola Alfaro, Ana Li Escobar Pérez, María José Chacón Herrera y Mía Lisseth Rivera Albores, quienes demostraron un gran nivel competitivo en el certamen. Con actuaciones sólidas y un juego colectivo que las colocó entre las mejores del torneo, las chiapanecas lograron llamar la atención del cuerpo técnico nacional, que las tendrá en observación rumbo al proceso olímpico juvenil.

Grandes metas

El Nacional 3 x 3, organizado con el respaldo de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas y efectuado en la capital chiapaneca, reunió a las principales promesas del país en esta modalidad dinámica y exigente. En este contexto, las representantes de Chiapas no solo compitieron con determinación, sino que se consolidaron como referentes de un proyecto deportivo que busca trascender fronteras.

Ser parte de la preselección nacional implica un paso fundamental en el camino hacia Dakar 2026, donde México pretende presentar un equipo competitivo en la disciplina de Basquetbol 3 x 3. Para las jugadoras chiapanecas, este reconocimiento representa una oportunidad única para continuar su desarrollo deportivo y aspirar a ser parte de la generación que defienda los colores del país en la máxima justa juvenil internacional.

El Baloncesto chiapaneco continúa mostrando resultados que lo posicionan en el panorama nacional, respaldado por trabajo constante y una generación de atletas comprometidas. Con este avance reafirma su presencia en la élite del “deporte ráfaga” y abre la puerta a nuevas metas en el camino hacia el olimpismo juvenil.