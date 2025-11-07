Chiapanecas logran medallas en Colombia

Las ajedrecistas chiapanecas Ananda Sofía Orantes Sánchez y Brenda Jazmín López Jiménez obtuvieron plata y bronce — respectivamente—para México en el Torneo Internacional VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, celebrados en Córdoba, Colombia.

Esto fue informado por el maestro José Carlos Morales Gómez, representación de la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), quien indicó que Ananda Sofía (Tuxtla Gutiérrez) ganó la plata de manera individual, en el torneo clásico con 4 puntos.

En tanto que el bronce por equipos fue en ritmo Blitz 3 + 5; en esta última modalidad subió al podio junto a su paisana Brenda Jazmín López Jiménez (Huehuetán), Abigail Diaz Munguía, Isabella Flores López e Isis González Castro.

México trajo también medalla de plata individual con Isis González Castro (Durango), mientras que la selección varonil cosechó plata con Juan Luis Pille Cruz, en modalidad de Ajedrez rápido, así como una presea de bronce en Ajedrez clásico con Egberth David Orocio Mendoza (Oaxaca).