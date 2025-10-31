Chiapanecas van a Colombia

Las ajedrecistas chiapanecas Ananda Sofía Orantes Sánchez (Tuxtla Gutiérrez) y Brenda Jazmín López Jiménez (Huehuetán) confirmaron su participación en el Torneo Internacional de Ajedrez de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo del 1 al 6 de noviembre en la ciudad de Córdoba, Colombia.

El maestro José Carlos Morales Gómez, coordinador de la disciplina del Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar en Chiapas (Adech), explicó que ambas jugadoras obtuvieron su pase en el torneo nacional de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees) y están entre las más destacadas de México. “Esperamos que Ananda y Brenda dejen un precedente positivo y dejar en alto a Chiapas”, expresó Morales Gómez al confirmar la asistencia de ambas representantes.

Al respecto, expuso también que la selección mexicana de Ajedrez de la Federación Mexicana del Deporte Escolar está integrada por diez elementos, de los estados de Puebla, Tlaxcala, Durango, Estado de México y Chiapas, cinco en la rama varonil y cinco en la femenil.

En el evento en Colombia jugarán un total de tres torneos: el primero será por equipos, con un ritmo de juego de 60 minutos, más 30 segundos de incremento; después uno individual, con ritmo de 60 minutos y 30 segundos, y el tercero será de 5 minutos, más 5 segundos de incremento.