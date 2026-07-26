Chiapaneco a Fuerzas Básicas de Toluca

El Futbol chiapaneco suma una nueva historia de éxito con la incorporación del cintalapaneco André Santiago Ramírez Aguilar a las Fuerzas Básicas del Club Toluca, luego de ser seleccionado para integrarse a la categoría sub-12 al superar el exigente proceso de visorías efectuado en Metepec, Estado de México.

Durante cinco días, el joven futbolista participó en el último filtro organizado por los Diablos Rojos, en el que mostró sus condiciones técnicas, su disciplina y su personalidad en el terreno de juego para convencer al cuerpo de visores y obtener un lugar en una de las canteras con mayor prestigio del Futbol mexicano.

El logro de André Santiago es el resultado de años de preparación y constancia. En su proceso formativo defendió los colores de Ceforci, Ángeles RH, Santos Tuxtla y Ceffcar, instituciones que contribuyeron a su crecimiento deportivo. Asimismo, recibió la guía de los entrenadores Erick Fabián Ramírez López y Fredy Pérez, quienes fueron piezas importantes en su desarrollo futbolístico.

Su llegada al conjunto escarlata representa un paso trascendental en su carrera, ya que tendrá la oportunidad de continuar su formación en una organización reconocida por impulsar a jóvenes talentos hacia el profesionalismo.

La noticia ha generado orgullo entre la comunidad deportiva de Cintalapa y de todo Chiapas, al confirmar que el talento del estado continúa ganando espacios en el Futbol nacional. Con este nuevo reto, André Santiago buscará aprovechar al máximo la oportunidad de vestir los colores del Toluca y seguir construyendo el camino hacia su sueño de llegar al máximo circuito.