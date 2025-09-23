Chiapaneco al podio en mundial de Jiu Jitsu

Emilio Gómez Maza puso el nombre de Chiapas y de México en alto luego de conseguir la medalla de bronce en el World Jiu Jitsu Championship organizado por la Sport Jiu-Jitsu International Federation (SJJIF); el campeonato de Artes Marciales se desarrolló en el Chiba Port Arena de la prefectura de Chiba, Japón.

El atleta perteneciente a la academia Top Brother BJJ Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, participó en la modalidad No Gi, de la categoría 53 kilogramos para cintas azules, enfrentando a los máximos exponentes del Jiu Jitsu mundial con temple, técnica y determinación.

“Este logro representa el esfuerzo de años, el compromiso con mi academia y el orgullo de representar a Chiapas y a México en el tatami internacional”, expresó el joven deportista tras recibir su medalla.

Su entrenador, Emilio Gómez Zambrano, destacó la relevancia de este triunfo como reflejo del trabajo constante, el fogueo en torneos estatales y nacionales, así como la disciplina que caracteriza a los atletas chiapanecos.

“Emilio enfrentó a los mejores del orbe en su categoría. Este resultado nos motiva a seguir formando atletas comprometidos, con visión internacional y raíces firmes en su comunidad”, señaló el coach.

El campeonato organizado por la SJJIF —en colaboración con la Asian Sport Jiu Jitsu Federation— incluyó divisiones Gi y No Gi, así como categorías inclusivas como Para Jiu Jitsu, Deaf Jiu Jitsu y Máster, contando con la presencia de 6 mil atletas de todo el mundo.