Chiapaneco brilla en República Dominicana

El chiapaneco logró sobrepasar sus límites y se quedó con la medalla de oro en este evento. Cortesía

El joven artemarcialista Saúl Pérez Vicente, integrante de la selección nacional de Deporte Escolar y alumno destacado de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba, se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Internacional Escolar, celebrado en República Dominicana. Este torneo reunió a los mejores talentos juveniles de la disciplina en el ámbito escolar, consolidando a Saúl como una de las promesas a nivel internacional.

El presidente de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano y director de la escuela Panamericano Marimba, Édgar Tony Abarca no ocultó su satisfacción por el triunfo de Saúl en tierras caribeñas. “Estamos muy contentos y emocionados por la medalla de Saúl. Tuvo una final bastante reñida con un competidor local, pero logró imponer su técnica y dominar el combate. Este es un logro significativo, no solo para Chiapas, sino también para México”, declaró Abarca, subrayando la importancia de esta victoria para el crecimiento del Tae Kwon Do escolar en el estado.

A sus 14 años, Saúl Pérez ha demostrado ser un competidor excepcional. En 2024, formó parte de la selección estatal que participó en los Juegos Nacionales Conade, donde destacó por su habilidad y disciplina al conseguir la medalla de oro. Además, obtuvo el primer puesto en los dos selectivos nacionales organizados por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), realizados en Puebla, lo que le permitió asegurar su lugar en el equipo que representó a México en el certamen internacional.

El proceso para llegar a esta competencia no fue fácil. Édgar Tony Abarca detalló que la preparación de Saúl incluyó no solo el entrenamiento constante, sino también la participación en un campamento de alto rendimiento, culminando con el torneo clasificatorio.

“Hay mucho trabajo detrás de esta convocatoria. Saúl ha demostrado un compromiso admirable y estamos muy orgullosos de él. Por supuesto, este éxito no sería posible sin el apoyo incondicional de sus padres, quienes han estado involucrados en cada paso de su desarrollo deportivo”, comentó el entrenador, reconociendo el esfuerzo conjunto que implica formar a un campeón.

El triunfo de Saúl Pérez Vicente en República Dominicana marca un hito en su joven carrera y refuerza el papel de la Escuela Panamericano Marimba como una incubadora de talentos en el Tae Kwon Do a niveles nacional e internacional. Este logro también pone en alto el nombre de Chiapas, demostrando que el estado sigue siendo una cuna de atletas sobresalientes.