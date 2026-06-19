Chiapaneco Carballo ficha por Mineros

El futbolista chiapaneco Erick Carballo Flores fue anunciado como refuerzo del club Mineros de Zacatecas rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Con 23 años de edad, el mediocampista que despuntó con Lechuzas UPGCH de la Liga TDP llega procedente de Racing de Veracruz, luego de un proceso que incluyó su paso por las divisiones sub-20 y sub-23 de Rayados de Monterrey, además de Raya2, equipo con el que tuvo actividad en la Liga de Expansión MX.

Posteriormente, continuó su carrera con el conjunto de los Alebrijes de Oaxaca, con el que disputó un total de 14 encuentros y anotó un gol, antes de incorporarse al cuadro veracruzano en la categoría inferior de la Liga Premier Serie A.

Aprueban refuerzo

De acuerdo con el área deportiva de Mineros, Carballo Flores es un jugador que ha sido seguido desde sus etapas en Liga TDP, Liga Premier y Liga de Expansión, debido a su evolución futbolística y a las características que puede aportar al esquema del entrenador Luis Muñoz.

Carballo ya se encuentra integrado a los trabajos de pretemporada con Mineros de Zacatecas, donde buscará ganarse un lugar y aportar su versatilidad, su compromiso táctico y su recorrido por distintas categorías del Futbol mexicano.