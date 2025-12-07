Chiapaneco Carballo, la “bomba” de Racing

El futbolista chiapaneco, Erick Fernando Carballo Flores, es el refuerzo “bomba” del Racing de Veracruz para disputar la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier de México, en busca del ascenso.

Nacido en el municipio de Villa Corzo y con apenas 23 años de edad, Carballo es un talentoso mediocampista creativo, que se formó en las filas del Pachuca, pero llamó poderosamente la atención hasta su gran paso con Lechuzas UPGCH en la Temporada 2020-2021 de la Liga TDP, en la que marcó 28 goles y puso numerosas asistencias.

Eso lo llevó a ser invitado al equipo filial del Cruz Azul —en Lagunas, Oaxaca— con el que estuvo en 20 partidos de etapa regular y anotó 17 goles, además de jugar otros cuatro de fase final, marcando un tanto.

Sin embargo, su siguiente paso hacia una división superior no fue a través de la Máquina, ya que Rayados del Monterrey lo invitó a formar parte de su escuadra de la categoría Sub-20, de donde al poco tiempo dio el salto al desaparecido Club Raya2 Expansión, con el que vivió grandes momentos y marcó dos dianas, recibiendo la confianza del entonces DT, el argentino Nico Sánchez y siendo pieza clave para que disputara una Liguilla en el Clausura 2023.

Escaló todavía más con la organización de Rayados del Monterrey, llegando a ser convocado con el primer equipo, pero sin llegar a debutar, en gran medida por el alto nivel de la plantilla, participando más regularmente en el campeonato de la sub-23, para ser llevado a jugar Copa MX.

Para el Clausura 2025 fue cedido a los Alebrijes de Oaxaca y en su primer torneo sumó solo 205 minutos, con un tanto anotado. Sus números mejoraron en el Apertura 2025, participando 982 minutos y marcando otro gol.

Continuará su carrera con el cuadro veracruzano de la Liga Premier de México, que cerró la primera vuelta en tercero del escalafón nacional con 36 puntos y siendo líder del grupo 3, en el que competirá el próximo año, enfrentando a franquicias como las de Jaguares FC y Tapachula FC.

Carballo se perfila para ser un elemento clave para el objetivo de Racing de Veracruz de jugar en Liga de Expansión MX el próximo año.