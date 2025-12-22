Chiapaneco Espinosa firma con Dragones de Oaxaca

Dragones de Oaxaca dio a conocer la incorporación de Alexander Espinosa como refuerzo para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier Serie B.

El jugador originario de Tuxtla Gutiérrez llega a la escuadra rojinegra para aportar su talento y experiencia a la ofensiva del club tras un semestre de poca participación en la Serie A con Montañeses FC de Orizaba, donde solo pudo jugar 55 minutos en cuatro partidos.

Sin embargo, llega con experiencia previa en la Liga Premier ya que también jugó para el Tapachula FC en el Clausura 2025 y el Apertura 2024. También jugó para Cafetaleros de Chiapas, aunque su mejor momento lo vivió en Liga TDP, con los Estudiantes del Cobach.

E club rojinegro se fortalece de cara a la etapa decisiva del torneo, pues de momento ocupa el 6° lugar de la clasificación (de entre 10 equipos participantes), sumando al momento 14 unidades, producto de tres victorias, tres empates y tres derrotas.