Chiapaneco estará en la fiesta grande

El Futbol chiapaneco tendrá representación en la Liguilla de la Liga de Expansión MX con Luis Guillén, quien comienza a escribir un nuevo capítulo en su trayectoria profesional al formar parte del cuerpo técnico de Piratas FC, conjunto que esta semana disputará los cuartos de final del circuito ante Cancún FC.

Meses atrás se incorporó al equipo veracruzano encabezado por el estratega Mario García, sumándose a un proyecto deportivo que ahora afronta uno de los momentos más importantes de la temporada: el duelo por el campeonato.

Para Guillén, llegar a estas instancias representa una oportunidad significativa dentro de su desarrollo profesional, al participar en una fase definitiva del Futbol mexicano y compartir responsabilidades con un cuerpo técnico que buscará llevar a Piratas FC hasta las últimas consecuencias en la competencia.

Su presencia también representa un motivo de orgullo para el deporte estatal, pues su participación en una de las etapas más importantes del calendario de la Liga de Expansión MX refleja el trabajo de los chiapanecos que han encontrado en el Futbol profesional un espacio para desarrollar sus capacidades desde diferentes funciones.

El reto no será sencillo. Enfrente estará Cancún FC, escuadra que buscará hacer valer su condición en el primer compromiso de la eliminatoria. La serie arrancará este jueves en territorio quintanarroense con el partido de ida, programado para las 20:00 horas.

Posteriormente, ambos conjuntos se trasladarán a Veracruz para disputar el encuentro de vuelta el domingo, a las 19:00 horas, con el que quedará definido cuál de los dos equipos conseguirá su boleto a las semifinales.

De esta manera Luis Guillén vivirá una experiencia importante en su camino dentro del Futbol profesional, con la posibilidad de contribuir desde su posición al objetivo de Piratas FC de avanzar en la “fiesta grande”.

La mirada de Chiapas estará puesta en esta eliminatoria, particularmente en el trabajo del representante estatal, quien continúa abriéndose camino en el balompié nacional y llevando el talento chiapaneco a escenarios de mayor exigencia.