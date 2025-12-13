Chiapaneco Francisco Medina fue convocado

Francisco Medina Liévano, defensa lateral de Lechuzas UPGCH, recibió el llamado de la selección nacional Liga TDP que dirige el profesor José Manuel Cruzalta.

El jugador fue observado durante la primera visoría, celebrada el pasado mes de octubre en el estadio Flor del Sospó, y reafirmó su calidad en el campeonato de ascenso con el cuadro universitario, disputando mil 335 minutos de la primera vuelta de la Temporada 2025-2026. En este periodo acumuló 15 partidos como titular y fue pieza clave de la mejor defensa de toda la Liga TDP, pues Lechuzas únicamente permitió dos goles en su portería.

Actividad con selección

De esta manera, el chiapaneco formará parte del equipo que intervendrá en las dos fases del Torneo del Sol 2026, a celebrarse a inicios del próximo mes de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

Primero jugarán la fase preliminar (7-10 de enero) junto a las selecciones de los 17 grupos de la Liga TDP, además de dos selecciones del sector amateur, que estarán disputando cinco boletos. Las escuadras líderes de cada grupo (5), además de la selección nacional Liga TDP, sea cual sea su posición al finalizar el calendario, participarán en el Torneo del Sol 2026, en el que además intervendrán las selecciones nacionales de Panamá y Guatemala, así como otro combinado internacional que está por confirmar.

La selección Liga Premier estará también en la competencia como el campeón vigente, además de un representativo de la Liga MX por definir, para completar la docena de clubes.

Los 12 participantes conformarán 3 grupos de 4 integrantes cada uno y se enfrentarán entre ellos. El primero y el segundo lugar de cada grupo, más los dos mejores terceros lugares, avanzarán a cuartos de final. Los ganadores de esa ronda pasarán a semifinales y, a su vez, a la gran final por el título del Torneo del Sol 2026.