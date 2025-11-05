Chiapaneco Grajales debuta en Qatar 2025

El futbolista chiapaneco Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gómez hizo su debut en el Mundial Sub-17 Varonil Qatar 2025. Para su mala fortuna, fue en la derrota de la selección nacional mexicana (1-2) ante la representación de Corea del Sur, partido correspondiente a la jornada 1 del grupo F, en la cancha del Aspire Zone en Doha.

El defensa, que pertenece a las Chivas del Guadalajara, es nacido en Tuxtla Gutiérrez y nieto del histórico entrenador Edoardo Isella D’Gómez, quien décadas atrás formó a decenas de jugadores, sembró los cimientos del Futbol profesional de divisiones inferiores en Chiapas y además tuvo a su hijo, Edoardo, en la élite del Futbol Mexicano, en clubes como Chivas, América, Tigres y Cruz Azul.

Hoy su legado continúa con Jhonnatan Tadeo, quien es uno de los elementos de mayor peso en la selección dirigida por Carlos Cariño, quien le dio el gafete de capitán para liderar esta escuadra juvenil. Este año participó con el Tri en el Torneo del Sol 2025 Sub-18 y el Premundial FIFA Sub-17 2025 Toluca, que se jugaron en Toluca, así como en la gira de preparación por Argentina, Colombia y República Checa.

Acción en Qatar

En este debut mundialista, México no corrió con suerte, pues se vio abajo desde los 19 minutos con el tanto de Hyeobin Koo, aunque Aldo de Nigris empató el partido 1-1 al 44’. Sin embargo, Ian Nam les marcó otro gol —al minuto 49— para poner cifras definitivas en el encuentro.

Tras este tropiezo, Grajales D’ Gómez y el equipo que lidera deberán dar vuelta a la página y enfocarse en sus dos duelos restante; el próximo es este viernes, en contra de Costa de Marfil, y el lunes ante Suiza.