Chiapaneco Javier Orantes debuta en Necaxa

Con 21 años de edad, el guardameta chiapaneco Javier Antonio Orantes Bernal debutó con la camiseta de los Rayos del Necaxa, en la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga MX.

El joven portero nacido en Tuxtla Gutiérrez apareció bajo los tres postes con el dorsal 181, en el partido en el que su equipo perdió por 0-2 contra los Rojinegros. Orantes Bernal recibió la confianza del director técnico peruano Juan Reynoso, tras sus destacadas actuaciones con la escuadra filial de Fuerzas Básicas Sub-21, con el que había jugado cinco encuentros.

Esto es respaldado por un largo proceso formativo que inició con el club de Aguascalientes desde 2019, para después escalar divisiones, iniciando su camino por la categoría sub-15, pasando por sub-17, sub-18 y sub-20. También fue prestado con el equipo FC Juárez, disputando partidos con las sub-19, sub 21 y sub-23. Además, ha sido seleccionado nacional por México en categorías sub-17, sub-18 y sub-20.

Orantes es otro guardameta chiapaneco que llega al máximo circuito, donde actualmente militan Guillermo Allison (Gallos Blancos de Querétaro), Antonio Sánchez Montes de Oca (Atlas) y Jesús “La Araña” Rodríguez (Puebla).