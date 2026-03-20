Chiapaneco Medina a gira por España

Tras cumplir con éxito diversas concentraciones, partidos amistosos y torneos oficiales, el futbolista chiapaneco Francisco Medina Liévano se ganó su llamado a la Selección Liga TDP Sub-19, que en próximas semanas participará en la Gira Internacional 2026 y la Oviedo Cup de España.

El futbolista tuxtleco es un referente de Lechuzas UPGCH, superlíder del grupo 2 de la Liga TDP, con un trabajo de formación de alrededor de tres años con el profesor Miguel Ángel Casanova Díaz desde su paso por Estudiantes del Cobach.

Desde el pasado mes de diciembre, el elemento que se desempeña como lateral derecho ha estado presente en las concentraciones dirigidas por el técnico José Manuel Cruzalta, disputando incluso el Torneo del Sol Internacional en Toluca, Estado de México, además de diferentes encuentros de preparación a lo largo de este mismo año.

Notable participación

La convocatoria de Medina está respaldada por su excelente desempeño y su regularidad en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, jugando hasta el momento un total de 25 partidos con el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez, acumulando 2 mil 233 minutos y aportando un gol.

Además, es parte esencial de la mejor defensa de la división, pues Lechuzas cuenta con apenas cinco goles permitidos en 25 encuentros.

A la par del campeonato de ascenso, sumó minutos con Lechuzas disputando duelos de la Copa Promesas de la Liga MX y la Copa Conecta 2026.