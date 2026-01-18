Chiapaneco Medina concluye participación

El futbolista chiapaneco Francisco Medina Liévano concluyó su participación con la selección nacional TDP en la fase internacional del Torneo del Sol 2026, luego de caer en semifinales ante la selección de México sub-17, por 2 goles a 1, en duelo celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en Toluca, Estado de México.

Perteneciente a Lechuzas UPGCH, Medina Liévano fue convocado por el seleccionador nacional de la TDP, José Manuel Cruzalta, cumpliendo el pasado mes de diciembre con una larga concentración en tierras mexiquenses.

A principios de este mes volvió a concentrarse con el equipo que integró a los mejores talentos sub-18 de la división, para luego arrancar su participación en la fase preliminar del Torneo del Sol, en la que intervinieron selecciones regionales.

Debutó con empate (1-1) frente a la selección amateur 2, como titular, mientras que en la fecha 2 repitió en el once estelar que derrotó por 3-0 al cuadro del grupo 10, en tanto que para la tercera ronda no tuvo minutos en la goleada de su escuadra por 5-1 a la selección sector amateur 1.

Fase internacional

Tras encarar la primera ronda de la etapa preliminar, la actuación de la selección nacional TDP continuó en la fase internacional, en la que fueron incluidas las selecciones nacionales sub-17 de México, Panamá y Guatemala, además del club de El Salvador.

Tuvo su debut en la segunda ronda, nuevamente como titular, en el triunfo de 4-2 sobre la escuadra del grupo 8 de la TDP. Para la segunda jornada contra la selección sector amateur 2, contribuyó nuevamente para la conquista de 2-0; y en la tercera apareció en la victoria de 1-0 sobre Guatemala.

En cuartos de final fue nuevamente titular para ayudar a su equipo a superar por 2-0 a la selección amateur 2, concluyendo su participación en la ronda de semifinales tras la derrota de 1-2 ante la selección nacional de México.

Por la Oviedo Cup

El siguiente reto para el chiapaneco será estar en la convocatoria de la Oviedo Cup 2026, a efectuarse en tierras españolas del 1 al 5 de abril.

Para dicho certamen ya está confirmada la participación de la selección Liga TDP y de equipos juveniles de clubes internacionales de amplio prestigio como Boca Junior’s, C. A.; Osasuna; RCD Espanyol; Atlético de Madrid y Deportivo Alavés, entre otros.