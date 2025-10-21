Chiapaneco Monjaraz destaca en Monterrey

Un notable participación fue la que consolidó el trebejista chiapaneco José Miguel Monjaraz Pérez al colocarse en el Top 5 del Primer Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez Monterrey 2025.

Esto fue dado a conocer por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas AC, que destacó la participación del jugador en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde obtuvo el cuarto lugar en la categoría avanzados, acumulando 6 puntos en las ocho rondas disputadas del torneo de alto nivel competitivo.

La primera posición fue para Irving David Menchaca Mendoza, de la Ciudad de México, con 6.5 unidades, mientras que en segundo lugar se ubicó Jordy Oswaldo Regalado Ordóñez, de la UNAM, con 6.5 puntos; en tercero, Julio Andrés Pecero Hernández, de Tamaulipas, también con 6.5, y completando el Top 5 figuró Carlos Omar Rochin Martínez, de Sonora, con 6 unidades.

Cabe destacar que en este certamen se dieron cita 67 jugadores, de diferentes estados del país, como Baja California, Coahuila, Querétaro, Morelos, Chihuahua, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Jalisco y Nuevo León.

El torneo fue mixto, por lo que la jugadora mejor ubicada en la clasificación final fue la quintanarroense Valeria García Gómez, quien se colocó en la posición 25 con 5 puntos.