Chiapanecos al Mundial de Muay Thai

El atleta Santiago Macías Ramírez y el entrenador Ignacio Pazos Rodríguez fueran convocados para integrarse a la selección nacional de México que participará en el 21° Campeonato Mundial de Muay Thai, a celebrarse del 10 al 20 de marzo en Bangkok, Tailandia.

Santiago “Cangrejito” Macías competirá en la categoría junior menor de 40 kilogramos. El joven inició su camino en el Muay Thai a los siete años, y a los nueve consiguió su primera clasificación mundialista, logrando medalla de oro en la división 10-11 años.

“Representar a mi país a los 12 años es fruto de la dedicación y del respaldo de mis padres y mi entrenador. Enfrentaré a los mejores del mundo, y si queremos nuevamente ceñirnos el título de campeón, debemos seguir preparándonos con todo”, expresó.

Tras superar una lesión, en 2025 volvió a asegurar su lugar en la selección nacional gracias a sus actuaciones en la Copa Siam Pazos y el torneo internacional Soldado Gym.

Pazos, entrenador nacional

Por su parte, Pazos Rodríguez, director técnico de la Escuela Siam Pazos Camp en Tuxtla Gutiérrez, recibió por tercera ocasión la nominación como entrenador nacional de parte de la Federación Mundial de Muay Thai México (WMF), presidida por Óscar Alexandro Vázquez.

El chiapaneco tendrá a su cargo la preparación y dirección del representativo integrado por alrededor de 25 atletas procedentes del Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

“Hemos tenido el seguimiento de Santiago Macías desde los 7 años. Ha tenido la oportunidad de ir en una ocasión a este campeonato, y en la primera tuvo la fortuna de traerse un oro”, recordó Pazos sobre su alumno, con quien espera poder lograr nuevamente una medalla para México.