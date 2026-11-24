El talento del Atletismo chiapaneco también tuvo un papel protagónico en el Medio Maratón Internacional Chiapas 2026, en el que corredores locales destacaron en las distancias de 5 y 10 kilómetros al conseguir posiciones de honor y registrar algunos de los mejores tiempos de sus respectivas pruebas.

Entre las actuaciones más sobresalientes figura la de Brayan Vázquez Pérez, quien se adjudicó el primer lugar de la categoría libre en los 10 kilómetros, con un registro de 31 minutos y 35 segundos, para convertirse en uno de los representantes más destacados del estado durante la jornada atlética.

Javier vuelve a brillar

En la distancia de 5 kilómetros, Javier Alonso de la Cruz Ángel encabezó la participación varonil al cruzar la meta en 15 minutos y 26 segundos, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto. Por su parte, Jonathan Rafael Flores Sánchez consiguió la segunda posición con un tiempo de 15:48, mientras que Darinel de Jesús Domínguez Jiménez completó el podio con 16:24.

Femenil

La rama femenil también tuvo representación destacada. Ingris Magaly Santos Barrios se proclamó ganadora de los 5 kilómetros con un registro de 19 minutos y 42 segundos, en tanto que Nataly Selinne Toalá Ruiz ocupó la segunda posición al detener el cronómetro en 20:18, consolidando una importante participación para las corredoras chiapanecas.

En los 10 kilómetros, Rey Martín Guízar Aguilar se quedó con el segundo lugar con un tiempo de 31 minutos y 37 segundos, a dos segundos de Brayan Vázquez Pérez, en una destacada actuación de los representantes estatales.

Más allá de los primeros puestos, otros atletas chiapanecos también consiguieron ubicarse entre los mejores de sus respectivas categorías. En los 5 kilómetros destacaron Diego Yahir Solórzano López, con 17:26, y José Fernando Pérez Ruiz, con 35:46.

En la rama femenil de esta distancia también sobresalió David Ángel Pérez Hernández, con 21:07, además de Leidy Montserrat Rincón Gordillo, quien registró 38:33.

Por su parte, en las pruebas de mayor distancia para discapacitados también aparecieron nombres como Natan Morales Velázquez, tercero con 1:11:10; Gabriel Guadalupe Hernández Díaz, con 1:14:51, y Samuel Ramos Macías, con 1:23:41.

La participación estatal se extendió con otros corredores como Andrik García García, con 36:22; Nicolás Rosales Salazar, con 36:36, y David Fernando Vicente Hernández, quien también figuró entre los registros de la carrera.

De esta manera los representantes chiapanecos dejaron constancia de su nivel competitivo en una de las principales citas del calendario atlético estatal, demostrando que el talento local continúa presente tanto en las distancias cortas como en las pruebas de fondo.