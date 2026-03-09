Chiapanecos brillan en el US Open

El estado de Chiapas volvió a hacerse presente en el escenario internacional del Para Taekwondo, luego de que los atletas Luis Mario Nájera y Víctor Palacios conquistaran medallas en el prestigioso US Open de Para Taekwondo, celebrado en Las Vegas, Nevada, certamen que además otorga puntos para el “ranking” mundial de la World Taekwondo.

Tal como sucedió en el Gran Prix de París 2023, los representantes chiapanecos demostraron su calidad y competitividad frente a los mejores exponentes del planeta, logrando subir al pódium y colocar de nueva cuenta el nombre de México y de Chiapas entre la élite de este deporte.

El primero en destacar fue el medallista paralímpico Luis Mario Nájera, quien inició el año 2026 con un importante resultado al conquistar la medalla de plata dentro de la categoría K44 en la división de -80 kilogramos.

El originario de Venustiano Carranza protagonizó una destacada actuación a lo largo del torneo, superando diversos combates que lo llevaron hasta la gran final. En el duelo por el oro se enfrentó al brasileño Joel Gomes, que finalmente se quedó con el primer lugar tras un intenso combate.

Plata

A pesar del resultado, Nájera sumó una valiosa medalla de plata que representa un paso importante dentro de su preparación rumbo a los compromisos internacionales de este año, entre ellos el Campeonato Mundial 2026, el Campeonato Parapanamericano y las etapas del Grand Prix.

Además del prestigio deportivo, este resultado le permite al chiapaneco sumar unidades dentro del “ranking” mundial de la World Taekwondo, lo que será fundamental en el camino rumbo al proceso clasificatorio hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Bronce

Por su parte, Víctor Palacios también volvió a colocarse entre los mejores del torneo al conquistar la medalla de bronce en esta importante competencia internacional.

El oriundo de Malpaso protagonizó una destacada jornada al superar en la primera ronda al competidor turco Yosuf Yanacti, mientras que en los cuartos de final logró imponerse al argentino Juan Eduardo Samorano para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Su camino hacia la final se detuvo en la ronda de semifinales, donde enfrentó al campeón olímpico mexicano Juan Diego García, quien finalmente avanzó al combate por la medalla de oro.

Este resultado representa un importante regreso para Palacios, que atravesó un complicado 2025 marcado por una grave lesión en la rodilla que lo mantuvo sin actividad durante gran parte del año.

Sin embargo, el trabajo constante, la disciplina y la confianza depositada por sus entrenadoras Jannet Alegría y María Espinoza Espinoza fueron determinantes para que el chiapaneco volviera a competir al más alto nivel y regresara a México con una medalla internacional.