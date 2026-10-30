Chiapanecos brillan en Puños del Jaguar

Con la premiación de los campeones y subcampeones de las categorías infantil, juvenil y élite, en ambas ramas, concluyó el Torneo Regional de Box del Sureste Puños de Jaguar 2026, organizado por Somos la Nueva Era del Box Amateur (Sneba) Chiapas, con aval del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), en su modalidad amateur.

La directiva estatal entregó cinturones y trofeos a los pugilistas que destacaron a lo largo de las cuatro jornadas de competencia. El certamen reunió a representantes de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, consolidándose como una plataforma para impulsar el desarrollo de nuevos talentos del Boxeo regional.

El delegado estatal de Sneba Chiapas, Jorge Llanos Trujillo, informó que el torneo se levó a cabo durante cuatro meses y congregó a aproximadamente 310 peleadores, quienes afrontaron distintas etapas eliminatorias en busca de los primeros lugares de sus respectivas divisiones.

Sedes

La primera fecha tuvo como sede el gimnasio Boxchin, en Tuxtla Gutiérrez; posteriormente, la actividad se trasladó a Ciudad Maya, en Berriozábal, con Fénix Boxing Club como anfitrión. La tercera jornada se celebró en el gimnasio Spartakus, en el ejido de Copoya, mientras que el cierre tuvo lugar en el Deportivo Roma, bajo la organización de Team Llanos Boxing.

Llanos Trujillo calificó como exitoso el desarrollo de la competencia, que dejó más de 147 campeones en las distintas categorías y divisiones. Además, seis atletas consiguieron una distinción especial al ganar sus cuatro combates, resultado que les permitió obtener el trofeo de campeones absolutos del torneo.

Sobresalientes

En este grupo sobresalieron los tabasqueños Yaritza Liliana López Jiménez, en infantil de 57 kilogramos; Bruno Stevie Alegría Alejandro, en infantil de 40 kg; Kevin Maximiliano Ricárdez Cruz, en infantil de 52 kg; Amílcar Domínguez Perea, en infantil de 54 kg, y Leonardo Vázquez Aguilar, en infantil de 42 kg. A ellos se sumó el veracruzano Andrick Yafet Mario Vargas, en la categoría élite de 63 kg.

Asimismo, ocho pugilistas consiguieron tres campeonatos durante el proceso regional. Por Chiapas destacaron Diego Octavio González Escobar, en élite de 66 kg; Valentín Mendoza Gordillo, en juvenil de 48 kg; Omar Alejandro Guillén Mejía, en juvenil de 75 kg; Gael Gutiérrez Jiménez, en infantil, y Josué Elionay de la Cruz Mendoza, en juvenil de 54 kg.

Por Tabasco figuraron Luis Enrique Martínez Hernández, en juvenil de 57 kg; Jade Yoana Ramírez Rabanales, en infantil de 50 kg, y Melina Ramos Gómez, en juvenil de 52 kg, quienes también alcanzaron tres primeros lugares en sus respectivas participaciones.

Después de concluir Puños de Jaguar 2026, Sneba Chiapas tiene en su calendario el Torneo Rey Pakal 2026, programado para los días 13 y 14 de noviembre, con el que buscará cerrar el año competitivo.

De cara a 2027, la organización contempla iniciar sus actividades en febrero con la octava edición del Campeonato Nacional Master Glove Golden, que tendrá como sede el Deportivo Roma de la capital chiapaneca. Con estos proyectos, la agrupación pretende dar continuidad a los espacios de competencia y formación para los boxeadores amateurs de la región.