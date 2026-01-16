Chiapanecos brillaron con la Selección Grupo 2

Los defensas chiapanecos de Pavones ADMC Bryan Anthony Camacho Sánchez y Jorge Giovanni Cruz Ramírez cumplieron una destacada actuación con la Selección del Grupo 2 durante la fase preliminar del Torneo del Sol 2026, celebrada la semana pasada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México. Ambos futbolistas fueron titulares en los tres encuentros del certamen.

El técnico del combinado del sureste, Alexis López Aragón, les otorgó su confianza desde el inicio de la competencia. Camacho y Cruz arrancaron en el once inicial en el duelo ante el Grupo 15, posteriormente repitieron como titulares en el empate sin goles frente al Grupo 11, mostrando solidez defensiva a lo largo del torneo.

La participación de los chiapanecos cerró con nota alta en la victoria 2-1 sobre el Grupo 2, partido en el que Bryan Camacho portó el gafete de capitán, mientras que Giovanni Cruz volvió a ser pieza clave en la zaga. Tras concluir su compromiso con la selección, ambos jugadores se reintegraron a los entrenamientos de Pavones ADMC.

El conjunto chiapaneco se prepara para enfrentar como local a Antequera FC de Oaxaca, este domingo 18, en el Nido del Tec de Monterrey, encuentro que marcará el inicio de la segunda vuelta del Torneo 2025-26 de la Liga TDP.