Chiapanecos buscan su pase al Open Houston 2026

Con el objetivo de conseguir su boleto al Open Houston 2026, cuatro karatecas chiapanecos participarán en el Campeonato Nacional Femeka 2026 Grandeza de México, que se desarrollará en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México.

Los representantes de las escuelas de Shotokan Karate Do Chiapas viajarán este miércoles por la noche vía terrestre para cumplir con las actividades previas, entre estas la ceremonia de pesaje, las gráficas y posteriormente las competencias en las modalidades de kata y kumite.

El equipo estará encabezado por Gilberto Hernández Barrientos, quien competirá en la categoría de 68 kilogramos. También participarán Fulvia Romina Hernández Albores, en 52 kg; Regina Molina Grajales, en 52 kg, y David Ernesto Moreno Rojas, en 47 kg.

Los cuatro atletas portarán los colores de Chiapas en esta importante cita nacional, en la que tratará de sumar los resultados necesarios para avanzar en el proceso rumbo al Open Houston 2026, que tendrá como sede Texas, Estados Unidos.

El representativo chiapaneco llegará con experiencia, luego de que en mayo consiguió buenos resultados durante el primer clasificatorio del Campeonato Nacional Femeka Grandeza de México 2026.

De acuerdo con el entrenador Gilberto Hernández Maza, cada karateca deberá buscar el triunfo en su respectiva categoría, rama y modalidad para tener posibilidades de integrarse a la selección mexicana que competirá en territorio estadounidense.

Con disciplina, preparación y experiencia, los artemarcialistas chiapanecos afrontarán este nuevo reto nacional con la intención de avanzar en el proceso y representar a Chiapas en un escenario internacional.