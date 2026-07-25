Chiapanecos compiten en la sub-19

El Futbol chiapaneco continúa consolidando su presencia en las fuerzas básicas del balompié nacional. Para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX Sub-19, un total de seis futbolistas originarios del estado defenderán los colores de Cruz Azul, Pumas, León, América y Atlante, en una categoría clave para el desarrollo de los futuros talentos mexicanos.

Los representantes chiapanecos son los tuxtlecos Luis Esteban Gordillo Álvarez (Pumas), Diego Fabricio Santos Gómez (Cruz Azul), Rodrigo Torres Fayad (Atlante) y Enrique Meza Thompson (América), además de los tapachultecos Fernando José Ruiz Zavala (Cruz Azul) y Daniel Gutiérrez Duque (León).

Luis Gordillo afrontará su primer torneo en la sub-19 con Pumas, luego de una destacada participación en el Clausura 2026, donde disputó 14 encuentros, diez de estos como titular, acumulando 903 minutos de actividad. Además, formó parte de la subinternacional 2025.

Cruz Azul contará con dos chiapanecos. Diego Santos, defensa de 18 años, llega tras debutar en la Liga TDP con Pavones y cerrar la campaña con Cruz Azul Lagunas. En tanto, Fernando Ruiz, de 17 años, buscará abrirse camino en la categoría después de su paso por San José del Arenal en la Liga TDP.

El futbolista con mayor experiencia es Daniel Gutiérrez, mediocampista ofensivo del León, quien tendrá su quinto torneo en la sub-19. Formado desde la sub-14 de La Fiera, también compitió en la Liga TDP y en la Copa Promesas sub-19.

Por su parte, Rodrigo Torres iniciará su aventura con Atlante después de una sobresaliente temporada con Arietes FC, disputando 25 partidos, marcó un gol y fue considerado para la selección Zona 6 del Torneo del Sol 2026.

Finalmente, Enrique Meza, defensor del América, buscará retomar la actividad con las Águilas, institución a la que pertenece desde el Apertura 2021 y con la que ha recorrido prácticamente todas las categorías de fuerzas básicas.

Con estos seis jugadores, Chiapas mantiene una importante representación en el Futbol formativo del país, con la expectativa de que continúen su desarrollo y den el siguiente paso rumbo al profesionalismo.