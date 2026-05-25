Chiapanecos destacan con Dynamic Motorsports

Continúa el buen momento del equipo Dynamic Motorsports, cosechando su primer triunfo de Trucks México Series, además de finalizar a un paso del top-10 de Nascar México, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.

De acuerdo al balance presentado por su propia escudería, con su piloto Jake Cossio al volante del auto 51 disputaron “La Poblana 75”, carrera nada sencilla logrando sobreponerse a todo para culminar en el lugar 11, suma importante de puntos al llegar a la mitad de la temporada regular.

La gloria llegaría en Trucks México Series, gracias a un dominio total por parte del potosino Roberto “Bob” Espinosa, llevando su camioneta hasta el triunfo en una carrera perfecta, primera victoria del 2026 para el equipo que además le lleva directo al liderato del campeonato, paso importante rumbo al “Chase”.

Sebastián Rodríguez, piloto forjado en Chiapas, tuvo una actuación destacada en la camioneta 9, saliendo segundo y dando una gran carrera para mantenerse en posición de podio hasta las últimas vueltas, en donde un contacto le quitaría esa posibilidad, culminando en el lugar 11.

Por su parte, el chiapaneco Jassyr Salazar tuvo recompensa a su buen trabajo con la camioneta 13, haciéndose del top-10 en este circuito, 9º lugar tras una carrera compleja.

Dynamic Motorsports, avanza hacia el 5° round de Nascar México Series y Trucks México Series, preparándose para arribar al Óvalo Aguascalientes México, la sede elegida para recibirlos el próximo 7 de junio.