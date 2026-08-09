Chiapanecos enfrentan desafío en Chetumal

El ultramaratonista del Club Trotamundos de Chiapas Óscar de los Santos confirmó su participación y destacó que afrontará esta competencia con gran entusiasmo, especialmente por la oportunidad de compartir recorrido con Cecilia López, una de las jóvenes promesas del Atletismo chiapaneco.

“4 Pilas 100K”, quien cuenta con una amplia experiencia en pruebas de fondo y ultradistancia, señaló que es un orgullo acompañar a las nuevas generaciones y transmitir parte de sus conocimientos a corredores que buscan abrirse camino en el deporte estatal.

Para este compromiso, ambos tuvieron un periodo de preparación con diferentes sesiones de entrenamiento, incluyendo recorridos en rutas alternas y trabajos efectuados en Caña Hueca, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a los 21 kilómetros.

De los Santos Domínguez reconoció que la competencia representará un importante desafío, principalmente por las condiciones climáticas y el hecho de correr a nivel del mar, factores que pueden incrementar el desgaste físico durante el trayecto.

Pese a esto, aseguró que llegan con una preparación adecuada y con la motivación de representar dignamente a Chiapas en uno de los eventos de mayor convocatoria del sureste mexicano.

El Medio Maratón Chetumal celebrará este domingo su quinta edición. La prueba de 21 kilómetros tendrá como punto de salida el Parque del Pescador, con el banderazo programado para las 5:30 de la mañana.

La ruta contempla un recorrido por el boulevard Bahía y el Barrio Mágico de Chetumal, escenario donde los chiapanecos buscarán completar el desafío y dejar en alto el nombre de la entidad.