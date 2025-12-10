Chiapanecos guían al Cruz Azul Lagunas

La Máquina del Cruz Azul Lagunas de Oaxaca regresó a la senda del triunfo y lo hizo a costa del Pijijiapan FC, al que superó por 2-0, una victoria que además tuvo sabor chiapaneco y se dio en encuentro correspondiente a la jornada 15 de la Liga TDP, disputado en el estadio Cruz Azul.

Tras la derrota sufrida en su reciente visita a la capital (0-2 ante Lechuzas UPGCH), el cuadro cementero regresó a casa con sed de revancha, pero Pijijiapan FC logró imponerse en defensa y aguantar el cero en el primer tiempo.

Los cruzazulinos cayeron por momentos en desesperación al no poder marcar, pero en el segundo episodio, el partido fue destrabado por dos de los chiapanecos que actualmente militan con el Cruz Azul. Al minuto 49, Erik Chantiri consiguió derribar la muralla de los Pijijis, en el cobro de un tiro libre dentro del área, ejecutando un gran disparo de derecha para dejar parados a defensa y arquero.

Cruz Azul aprovechó el envión anímico del gol para irse con todo contra la meta chiapaneca, y apenas un minuto después marcaron el 2-0 en una descolgada por izquierda que Jonathan Vázquez resolvió con toque por abajo. El delantero chiapaneco llegó a 16 dianas en la temporada, para consolidarse como el segundo máximo anotador del grupo 2.

Con la pesada losa, Pijijiapan no pudo más que evitar que el duelo terminara en un resultado aún mayor, pero mostró su desesperación cuando José García se fue expulsado al minuto 88, aparentemente por escupir a un rival, lo que el árbitro Jesús Ramírez Soriano castigó con roja directa.

No hubo tiempo para más y de esta forma, Cruz Azul Lagunas concretó su victoria número 12 de la campaña para finalizar la primera vuelta con 26 puntos. En contraste, Pijijiapan FC registró su octava derrota y concluye con 17 unidades.