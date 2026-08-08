Chiapanecos refuerzan sus conocimientos

Con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos y continuar con su preparación deportiva, el atleta Carlos Alejandro Parada Sánchez y la sensei Magaly Elizabeth Ramírez Castillejos participaron en el Gasshuku Internacional de Verano, celebrado en San Andrés Cholula, Puebla.

El evento reunió a cerca de 200 karatecas y senséis provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, quienes aprovecharon varios días de intensa actividad para perfeccionar aspectos técnicos y tácticos de la disciplina bajo la instrucción de especialistas de reconocimiento internacional.

La participación de los representantes chiapanecos les permitió actualizar conocimientos y reforzar fundamentos que podrán aplicar tanto en futuras competencias como en los procesos de enseñanza y formación de nuevos practicantes.

Durante el campamento se desarrollaron sesiones enfocadas en el perfeccionamiento de técnicas, trabajo de combate, kata y diversos aspectos metodológicos, brindando a los asistentes la oportunidad de intercambiar experiencias con exponentes de distintas escuelas y estilos de Karate Do.

Actividades de este tipo forman parte del proceso de capacitación continua que impulsa el crecimiento deportivo, permitiendo que atletas y entrenadores mantengan un constante proceso de actualización con instructores de talla internacional.

La presencia de Carlos Alejandro Parada Sánchez y Magaly Elizabeth Ramírez Castillejos también representó una oportunidad para poner en alto el nombre de Tuxtla Gutiérrez y Chiapas, demostrando el compromiso que existe por seguir elevando el nivel del Karate Do en la entidad.

Con la experiencia adquirida en el Gasshuku Internacional de Verano, ambos continuarán con su preparación y compartirán los conocimientos obtenidos para contribuir al desarrollo de esta disciplina en el estado.