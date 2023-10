Chiapanecos se alistan para el SFN 05

Los peleadores chiapanecos Eduardo Mejía, Ashley Rincón y Freddy Ruiz serán los estandartes de Chiapas en el mano a mano contra Oaxaca, dentro de la carta de peleas amateur que abrirán el telón en la función de MMA profesional Supreme Fight Night 05, a celebrarse el viernes 20 de octubre —a las 19:00 horas— en Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo es dar su mejor actuación en la jaula que será instalada en la Expo Convenciones Chiapas, para lo cual, tanto Eduardo como Ashley se preparan a todo vapor con el entrenador Luis Acuña García, de la Academia Black Jaguar.

Dentro de su preparación destacan las técnicas de “striking”, pelea en la jaula, lucha en piso, entre otros aspectos de combate, como lo comenta el mismo maestro Luis Acuña, quien prepara a sus pupilos no solo para ganar sino también para dar un gran show.

“Siempre son juegos de Ajedrez, el que sea más inteligente en lo táctico probablemente será el que se lleve la victoria”, aseguró.

Al tiempo que destacó la proyección que esta liga le está dando a las Artes Marciales Mixtas en Chiapas, Eduardo Mejía también se mostró animado por su debut por ser él quien protagonizará el primer combate de la noche frente a Carlos Cuevas, en la categoría Featherweight.

“Me siento muy emocionado, sé que voy a dar un gran show”, aseguró el joven peleador.

Por su parte, Ashley Rincón también se dijo convencido de poder brindar una gran actuación para la afición en su combate frente a Rivaldo Reyes en Bantamweight, en la que por cierto será su segunda pelea para la organización de Supreme Fight Night.

“Llego con mayor confianza y experiencia”, apuntó el peleador, al tiempo que dijo conocer algo de sus rivales oaxaqueños.

“Nos toca contra la academia Brazilian Warriors y obviamente el nivel es bastante bueno y se espera un buen espectáculo en ambas partes”, expresó.

Finalmente, vale la pena recordar que la cartelera amateur incluye otra pelea Chiapas contra Oaxaca entre Freddy Alejandro Ruiz y Josué Ortiz (Flyweight).

Gala completa

Posterior a estas batallas amateur habrá cuatro peleas profesionales en la cartelera preliminar, que son: Víctor “Ragnar” Cisneros (México) vs Juan “Pony” Campos (Venezuela) en Bantamweight; Sinar “Demoledor” Corzo vs Jorge Tax en Welterweight; Mildred Flores vs Jimena “Guerrera” Hernández en Catchweight y; Leonardo “Shino” Gómez vs Sergio “Crazy Dog” Barajas en Flyweight.

Mientras que la cartelera principal abre con el duro combate entre el chiapaneco Andrés “Turco” Farrera y Jonathan “Karate Kid” Saavedra en la división Featherweight, continuando con pelea femenil de campeonato, dentro de la división Strawweight, entre Damara “Cherry Bomb” Vargas (Baja California) y Karla “La Duraznito” Torres (Guanajuato).

Y la la estelar es la del chiapaneco Luis “El Dragón” Cerón, quien defenderá su cinturón en Bantamweight contra Ángel “Pasha” Rodríguez, de Cancún, Quintana Roo.

Los boletos para esta función están a la venta en www.deboleto.mx y en Hotel Holiday Inn (Blvd Belisario Domínguez, Km. 1081) de Tuxtla Gutiérrez, de lunes a sábado, de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.