Chiapanecos se destacan en ranking estatal

Los hermanos Ingrid y Fredy Hernández Cruz obtuvieron el primero y segundo lugar estatal, respectivamente, en su categoría de Tae Kwon Do de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedes), informó la Shirley Ivonne Coello García, quien dirige la escuela de Moo Duk Kwan San Cristóbal.

Agregó que los deportistas fueron galardonados en Tuxtla Gutiérrez, junto con “Lo mejor de 2025” de esta disciplina, con la participación de más de 200 atletas de los mejores rankeados en su categoría.

“Durante todo el año se realizan muchas competencias para sumar el puntaje y los hermanos Hernández Cruz alcanzaron los primeros lugares”, aseveró.

Fredy Rafael, de 15 años, explicó que ganó el galardón al mejor competidor en su categoría durante todo el año en Chiapas. Fueron varias competencias a largo del año. Premian al que tiene más puntos. En mi categoría, fuimos dos y yo saqué el segundo lugar”.

Su hermana Ingrid, de 14 años, quedó en primer lugar en la rama femenil. “Estoy muy contenta y orgullosa porque significa que tuve mucha preparación y constancia para ganar el galardón. Me gusta mucho”.

Manifestó que su meta es participar en unos Juegos Olímpicos, por lo que seguirá practicando este deporte, como lo viene haciendo desde hace diez años.