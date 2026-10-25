Chiapanecos se preparan para nuevo reto

Con experiencia acumulada en aguas abiertas y resultados destacados en distintas categorías, los nadadores del Club Nutrias de Chiapas mantienen su preparación rumbo a sus próximos compromisos nacionales, luego de su participación en el Retto Huatulco 2026, competencia que les permitió medirse con otros exponentes y evaluar su nivel competitivo.

La representación chiapaneca tuvo actividad en pruebas de 500 y mil 500 metros, con resultados que incluyeron un primer lugar, un segundo y un tercero, además de diversas posiciones entre los primeros puestos de sus respectivas categorías.

Resultados

Mariana Hernández Guillén encabezó los resultados al conquistar el primer lugar en los 500 metros femenil, en el sector 9-10 años. Por su parte, Maia Valentina Ruiz Armendáriz consiguió la segunda posición en los 500 metros femenil de 11-12 años, mientras que Édgar Iván García Gómez completó el podio con el tercer puesto en los mil 500 metros varonil, categoría 13-14 años.

Otros representantes del club también se ubicaron entre los primeros cinco lugares. Itzel Alejandra Vázquez Rincón terminó como cuarta en los 500 metros femenil de 11-12 años, mismo puesto que obtuvo Adrián Nicolás Ramírez Coutiño en los 500 metros varonil de 9-10 años.

Alisson Naomi Rincón Zárate finalizó quinta en los 500 metros femenil de 11-12 años; Dana Gabriela Ruiz Armendáriz también fue quinta, pero en los mil 500 metros femenil de 15-16 años, y Naomi Haruna Velázquez Farrera concluyó como sexta en los 500 metros femenil de 11-12 años.

La lista de resultados incluyó a Vivian M. Llaven Mina, séptima en los mil 500 metros femenil de 11-12 años, y Camila Geraldine Ruiz Coello, quien ocupó la misma posición en los 500 metros femenil de esa categoría. Ana Sofía Tacías Villatoro terminó novena en dicha prueba.

En otras participaciones, Enrique Velázquez Farrera se ubicó en el onceavo de los mil 500 metros varonil, mientras que Fabricio Jasso Juárez finalizó en la posición 21 de los 500 metros varonil, en la categoría de ocho años.

Trabajo

Más allá de estos logros, la participación en Huatulco representó una oportunidad para fortalecer la experiencia competitiva de los nadadores chiapanecos, quienes continúan con el trabajo de preparación para afrontar nuevos desafíos. Las pruebas en aguas abiertas demandan resistencia física, estrategia y adaptación a las condiciones del recorrido, aspectos que forman parte del aprendizaje de los deportistas en cada competencia.

Con estos antecedentes, el Club Nutrias busca dar continuidad a su proceso deportivo y llegar en mejores condiciones a sus siguientes presentaciones nacionales, con el objetivo de mejorar sus marcas, consolidar su desempeño y mantener a Chiapas presente en el panorama de la Natación de aguas abiertas.