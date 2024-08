Chiapanecos sobresalen en AJP Tour Mérida

Con un total de 13 medallas (cinco de oro, siete de plata y un bronce) terminó su participación la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu Jitsu en el AJP Tour Mérida Jiu Jitsu, que reunió a los mejores exponentes de la disciplina. Bruno Faneco, entrenador y competidor de la mencionada escuela, aseguró que es un resultado importante para que los jóvenes sigan acumulando experiencia.

En este marco, el titular de la academia destacó que el certamen efectuado en la ciudad de Mérida contó con un alto nivel competitivo dentro de las modalidades Gi y No Gi, resaltando que asistieron atletas de Estados Unidos, Honduras, Italia, Argentina, Brasil, Cuba y diferentes estados del país.

“Muy contentos por el resultado que se obtuvo en este evento. Hay mucho talento en Chiapas; participamos con alumnos de las escuelas de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu de Tuxtla, San Cristóbal de Las Casas y Melvin Revilla Sucursal Sur, logramos estar en el medallero y es un parámetro de que vamos por buen camino”, declaró.

Entre los resultados, Yael Flores Zúñiga sumó dos oros en 50 kg en Gi y No Gi; Jorge Eduardo Toledo, dos platas en 85 kg (GI y No GI); Leonardo Morales, oro en 56 kg; Sergio Cancino, plata en 85 kg; Gabriel Tirado se colgó la plata en 85 kg y bronce en 77 kg en No Gi; Luis Fernando Anzueto, oro en 69 kg y plata en No Gi, y Bruno Faneco cerró con oro y plata en el sector master.

En ese sentido, detalló que se ubicaron en el cuarto lugar por equipos, por debajo de Gracie Barra Internacional de Brasil, que se colocó en el primer puesto; en el segundo levantó la mano Bujutsu de México, y el tercero fue para Gracie Allegiance.

Finalmente, el titular de la Academia Melvin Revilla indicó que continuarán promoviendo el Jiu Jitsu en Chiapas, y agregó que los interesados en formar parte de la escuela pueden pedir informes mediante la cuenta de Facebook MR Brazilian Jiu-Jitsu Academy México, o en sus instalaciones ubicadas en la 15ª Sur número 366, entre 2ª y 3ª Oriente, en Tuxtla Gutiérrez.