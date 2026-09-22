Chiapanecos suben cinco veces al podio

Con dos medallas de oro y tres de bronce, la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba cerró su participación en la Gimnasiada Nacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo, donde sus representantes respondieron a las exigencias de una competencia que reunió a delegaciones procedentes de distintos puntos del país.

Bajo la dirección del profesor Edgar Tony Abarca Cabrera, la institución chiapaneca consiguió colocar a cinco de sus atletas entre los protagonistas del certamen organizado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), resultado que refleja el trabajo realizado durante los entrenamientos y la preparación previa al compromiso nacional.

Las preseas doradas fueron conquistadas por Ana Valentina Pérez Vicente y Melanie Sofía Farrera Solís, quienes lograron imponerse en sus respectivas categorías, dos de sus resultados más importantes durante la competencia.

A la cosecha se sumaron tres metales de bronce, obtenidos por Hania Yailem Ríos Coutiño, Stefano Álvarez Castillo y Saúl Pérez Vicente, completando una actuación de cinco medallas para la delegación chiapaneca.

Para Edgar Tony Abarca Cabrera, más allá de los resultados, la participación nacional representa el reflejo de la constancia mostrada por sus alumnos durante su proceso de preparación.

“Estoy profundamente orgulloso del esfuerzo, la disciplina y la entrega de cada uno de los atletas. También quiero reconocer a sus familias, porque siempre están detrás de sus sueños, apoyándolos y acompañándolos en cada paso. Hay mucho trabajo detrás de estos resultados y estamos muy contentos de estar en un podio nacional”, expresó.

El entrenador destacó que alcanzar una posición entre los mejores del país implicó jornadas prolongadas de preparación y concentración, además de la responsabilidad de representar a su escuela y a Chiapas en un escenario de carácter nacional.

“Fueron jornadas largas y estoy seguro de que este momento lo recordarán toda su vida. Para nosotros es importante que los atletas disfruten el proceso, aprendan de cada competencia y sigan creciendo dentro y fuera del área de combate”, agregó.

La actuación en Pachuca llega después de un periodo de intensa actividad para la escuela, que ha mantenido a sus integrantes en constante preparación y participación en diferentes eventos. Abarca Cabrera explicó que el calendario reciente incluyó la Copa Ocozocoautla, una evaluación de grados menores y ahora la Gimnasiada Nacional.

“Ha sido un mes de mucha actividad. Estuvimos en la Copa Ocozocoautla, acabamos de realizar una evaluación de grados menores y ahora este nacional. Todavía tenemos torneos promocionales en puerta, así que vamos a continuar trabajando”, puntualizó.

Con cinco medallas obtenidas en la competencia nacional, Panamericano Marimba regresará a los entrenamientos con nuevos objetivos y la mira puesta en los próximos compromisos, en un proceso que busca mantener el desarrollo deportivo de sus representantes y brindarles experiencia en escenarios de mayor exigencia.