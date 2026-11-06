Chiapanecos van por la bandera a cuadros

Trucks México Series concluirá su Temporada 2026 este domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde siete pilotos disputarán el campeonato, resaltando la presencia de tres chiapanecos en la última fecha del año.

Roberto Espinosa, conductor de la camioneta 96 y ganador de la temporada regular, encabeza el Chase por el título con mil 147 unidades, pero su ventaja es de apenas cinco puntos sobre Jan Philipp Krüll, quien acumula 1 mil 142 tras haber conseguido la victoria en la fecha anterior en Yucatán.

En tercer lugar aparece el piloto forjado en Chiapas Sebastián Rodríguez, quien es el único novato entre los contendientes, con mil 131 puntos, y consiguió un triunfo en territorio yucateco en la novena fecha, que constó de dos carreras.

Por su parte, Carlos Novelo ocupa la cuarta posición con mil 123 unidades, seguido por Everardo Fonseca con mil 110; Valeria Aranda aparece entre las contendientes con mil 105, al igual que Santiago Cruz con mil 100 puntos.

También para la última fecha de la campaña destaca la presencia de dos chiapanecos, que si bien no aspiran al campeonato absoluto, sí pueden optar por ganar la carrera: Jassyr Salazar y Paulo Roqueñí.

Las actividades para esta categoría comenzarán el sábado 7 de noviembre con las sesiones de prácticas y clasificación, mientras que la carrera definitiva se disputará el domingo a las 12:45 horas.