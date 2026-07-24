Chiapas abandera a su selección 2026

Con el firme objetivo de representar con orgullo al estado y competir entre las mejores delegaciones del país, la selección Chiapas de Basquetbol fue abanderada de manera oficial la tarde del miércoles, antes de su participación en la Olimpiada Federada 2026, que se celebrará en Veracruz.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (Enlef), donde se reunieron jugadores, entrenadores, directivos, padres de familia e invitados especiales para despedir al equipo chiapaneco que buscará poner en alto el nombre de la entidad en una de las competencias nacionales más importantes del Baloncesto federado.

Durante el acto protocolario se destacó el esfuerzo, la disciplina y la constancia de cada uno de los deportistas, quienes tuvieron varios meses se prepararon para ganarse un lugar en los diferentes representativos estatales. Asimismo, se hizo un llamado a competir con respeto, responsabilidad y entrega, valores que distinguen al deporte chiapaneco.

La delegación estará conformada por 145 atletas, quienes participarán en las categorías correspondientes a jugadores nacidos entre 2007 y 2017, reflejando el crecimiento que ha tenido el Baloncesto en Chiapas gracias al trabajo coordinado entre clubes, entrenadores, asociaciones y familias.

Respaldo

El contingente contará además con el respaldo de 24 entrenadores, provenientes de los municipios de Tapachula, Ocozocoautla, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Jiquipilas, quienes serán los encargados de dirigir a las distintas selecciones durante la justa nacional.

La ceremonia de abanderamiento representó un momento de gran emotividad para jugadores y familiares, quienes coincidieron en que vestir los colores de Chiapas es una responsabilidad y un orgullo que deberá reflejarse dentro y fuera de la cancha.

Los seleccionados viajarán al estado de Veracruz con la misión de enfrentar a las mejores delegaciones del país, buscando avanzar en cada una de sus categorías y demostrar el nivel competitivo que ha alcanzado el Baloncesto chiapaneco en los últimos años.

Experiencia

Además de pelear por los mejores resultados deportivos, la participación en la Olimpiada Federada permitirá a los jóvenes adquirir experiencia en torneos de alto nivel, fortaleciendo su desarrollo competitivo y personal.

Con una base sólida de trabajo, talento y compromiso, la selección Chiapas inicia una nueva aventura nacional con la ilusión de regresar con destacados resultados y seguir consolidando al estado como un referente del Baloncesto federado en México.