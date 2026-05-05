Chiapas afina talento rumbo a eventos nacionales

Con la mira puesta en los próximos compromisos nacionales, el baloncesto chiapaneco dio un paso firme en su proceso de conformación de selecciones estatales, al llevar a cabo los campamentos de preselectivos, organizados por Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco (Cubch) en coordinación con la Asociación Chiapaneca de Basquetbol (Achiba).

La capital del estado se convirtió en el epicentro del deporte ráfaga, al recibir a decenas de jóvenes talentos que buscan un lugar dentro de los representativos estatales. Bajo la dirección de la profesora Nelly Chacón, presidenta de Cubch, este proyecto tiene como principal objetivo detectar, evaluar y consolidar a los mejores jugadores de Chiapas en distintas categorías.

Las actividades se desarrollaron en dos sedes estratégicas, destacando el Tecnológico Nacional Campus Tuxtla Gutiérrez, donde se llevaron a cabo intensas sesiones de trabajo para las categorías Infantil (2015-2016) varonil, dirigida por el coach Gabriel H. Hernández Vidal; Pasarela (2013-2014) varonil, bajo la supervisión de Milton Carlo Rodríguez Chacón; así como Cadetes (2011-2012) varonil, encabezada por la propia Nelly Chacón.

Categoría

En la rama femenil, la categoría Juvenil Menor (2009-2010) estuvo a cargo del entrenador Carlos E. Alvarado Vázquez, quien supervisó de cerca el desempeño de las jugadoras en cada ejercicio y situación de juego.

Por su parte, en la sede de Laureles tuvieron actividad las categorías formativas y competitivas. En la división 2017-2018 varonil, el coach José Luis Urbina Chacón trabajó en la detección de fundamentos básicos; mientras que en la categoría 2013-2014 femenil, Carla P. Díaz Velázquez lideró el proceso de observación. Finalmente, la categoría 2009-2010 varonil fue dirigida por Juan M. Nandayapa Figueroa, enfocándose en aspectos tácticos y físicos.

Intensidad

Las jornadas se caracterizaron por su intensidad y organización, iniciando desde las primeras horas del sábado y extendiéndose hasta la noche, permitiendo al cuerpo técnico realizar un análisis detallado del rendimiento de cada atleta. El domingo, las actividades continuaron en horario matutino, cerrando así un proceso exhaustivo de evaluación.

Este tipo de iniciativas fortalecen el nivel competitivo del baloncesto chiapaneco y consolidan una estructura más fuerte en la conformación de selecciones estatales, apostando por procesos transparentes y profesionales. La participación de entrenadores con amplia experiencia en la región garantiza un seguimiento adecuado para cada uno de los prospectos.

De esta manera, Chiapas comienza a perfilar a sus representantes rumbo al escenario nacional, con la firme intención de competir al mas alto nivel y demostrar el crecimiento que ha tenido el baloncesto en la entidad en los últimos años.