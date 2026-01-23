Chiapas apuesta por revivir la actividad

Con la firme intención de devolverle protagonismo al Motocross chiapaneco, la Asociación Chiapaneca de Motociclismo anunció el Campeonato Estatal 2026, certamen que contará con un amplio calendario de diez fechas, más la final, buscando fortalecer nuevamente la base infantil y femenil, sectores que en los últimos años registraron un descenso considerable

El proyecto fue presentado por René Constantino, Comisionado Estatal de Motocross y quien retomará la coordinación general del campeonato, el cual iniciará sus actividades el 31 de enero en el municipio de Cintalapa, marcando el arranque de una temporada que se extenderá hasta el mes de noviembre.

Durante el 2025 la disciplina atravesó un periodo complicado, reflejado en el cierre de pistas emblemáticas ubicadas en Comitán, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la zona conocida como La Bondad. A esto se sumó la disminución de participantes en categorías infantiles y femeniles, situación que ahora se pretende revertir con una estructura renovada y una mayor proyección territorial.

Metas

Como parte de esta estrategia se trabaja en la incorporación de nuevos escenarios para la competencia, contemplando sedes en Tapachula, Mapastepec, Venustiano Carranza y Arriaga, lo que permitiría ampliar la presencia del Motocross en distintas regiones del estado.

Uno de los principales objetivos trazados para la temporada 2026 es incrementar la participación de pilotos, pasando de los actuales 35 competidores a una cifra cercana a los 50 inscritos, fortaleciendo así el nivel competitivo y posicionando nuevamente a Chiapas como un referente del Motocross en el sureste mexicano y en el plano nacional.

Después la fecha inaugural en Cintalapa, el campeonato continuará en Venustiano Carranza, los días 14 y 15 de marzo; Tapachula, 25 y 26 de abril; Arriaga, 16 y 17 de mayo; Jiquipilas, 27 y 28 de junio; nuevamente Cintalapa, 11 y 12 de julio; Comitán, 8 y 9 de agosto; Dirt Bike MX, 29 y 30 de agosto; Tuxtla Gutiérrez, 19 y 20 de septiembre; Mapastepec, 17 y 18 de octubre, para cerrar con la final los días 21 y 22 de noviembre.