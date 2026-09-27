Chiapas arranca su participación con medallas

La delegación de Chiapas tuvo un destacado comienzo al conquistar nueve medallas durante las primeras jornadas de competencia, con cuatro metales en Paranatación y cinco en Parapowerlifting, disciplinas que tienen como sede distintos escenarios de Guadalajara, Jalisco.

En Paranatación, Chiapas abrió su participación con cuatro medallas en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara. Wilbert Fabián Coutiño Serrano se proclamó campeón nacional en los 100 metros Pecho SB8, luego de detener el cronómetro en 1:48.24, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio.

La segunda posición correspondió a Irving Luna, del Estado de México, con 1:49.57, mientras que el tercer lugar fue para Saulo Vázquez, representante de Jalisco, con 1:52.64.

Podio

La delegación chiapaneca también consiguió presencia doble en el podio de los 100 metros Libres, Juvenil Mayor Clase S9. Celeste Guadalupe Borralles de la Torre obtuvo la medalla de plata con registro de 1:42.57, en tanto que Kimberly Guadalupe Madrid Molina se quedó con el bronce al completar la prueba en 1:50.28. El oro fue para Alma Jiménez, de Jalisco.

En los 50 metros Dorso, Juvenil Superior Clase S10, Erik Eduardo Morales Morales agregó otra plata para Chiapas, con un tiempo de 36.53 segundos. Sebastián Guzmán, de Michoacán, ganó el oro con 35.76, mientras que Fabián Cazares, de Baja California, obtuvo el bronce con 36.92.

La representación chiapaneca de Paranatación está integrada por seis atletas, tres mujeres y tres hombres, además de un entrenador y personal de apoyo, quienes continúan con su participación en la justa nacional.

Parapowerlifting

A esta cosecha se sumaron las actuaciones en Parapowerlifting, donde Chiapas consiguió cinco medallas en la primera jornada desarrollada en el Polideportivo López Mateos.

Dentro de la categoría Next Gen, para atletas de 18 a 20 años, Luz María Ramos Cigarroa tuvo una jornada de doble campeonato al conquistar dos medallas de oro. La chiapaneca se impuso en las modalidades Best Lift y Total Lift, ambas hasta 61 kilogramos.

Cristian de Jesús Guillén Hidalgo también aportó a la cosecha estatal al conseguir el oro en Best Lift, hasta 107 kilogramos, además de obtener la medalla de plata en Total Lift dentro de la misma categoría.

Con estos resultados, Chiapas registra nueve medallas en el arranque de la Paralimpiada Nacional Conade 2026: cuatro de oro, tres de plata y dos de bronce, en espera de que continúen las actividades de la delegación estatal en Guadalajara.