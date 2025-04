Chiapas asegura su lugar en la fase nacional

El tenis de mesa chiapaneco confirmó su nivel competitivo al conseguir múltiples clasificaciones a la fase nacional de los Juegos Conade 2025. El representativo del estado logró su objetivo durante el Macro Regional C, celebrado en el velódromo internacional de Xalapa, Veracruz.

La selección estatal brilló tanto en pruebas individuales como por equipos, clasificando en las categorías U11, U13, U15 y U19 en ambas ramas. Los resultados obtenidos colocan a Chiapas entre los referentes de esta disciplina en la región.

En la modalidad individual, Rita Maia Pola Correa se coronó campeona regional en la categoría Sub 13, superando a Amelia Gallardo, Valentina Montiel y Fernanda Ramírez, todas representantes del estado de Puebla. Por su parte, Daniel Alejandro Vázquez Suaznavar se ubicó en el segundo puesto de la categoría Sub 15, siendo superado únicamente por Diego Osorio de la UNAM. En tercer y cuarto lugar se posicionaron los hidalguenses Enoc Gómez y Sebastián Cervantes, respectivamente.

En la competencia por equipos, Chiapas también dejó huella. En la categoría Sub 15 Femenil, el conjunto integrado por Abril Guillén, Vanessa Montes, Aitana Guillén e Isis Pola se proclamó campeón regional, dejando en segundo lugar a Veracruz, en tercero a Puebla y en cuarto a Quintana Roo.

En la Sub 19 Femenil, Fernanda Aguilar, Diana López y Grecia Ruiz lideraron al equipo chiapaneco al primer lugar regional. Yucatán ocupó el segundo puesto, Veracruz el tercero y el estado de Hidalgo finalizó en la cuarta posición.

En cuanto a la rama varonil, el equipo Sub 11 conformado por Gabriel Utrilla, Dorian Domínguez, André Vázquez y Leonardo Abarca obtuvo el segundo lugar, mientras que Veracruz se quedó con el primer puesto y Yucatán con el tercero. La Sub 13 Varonil logró el cuarto lugar, al igual que la Sub 19, demostrando competitividad pese a no alcanzar el podio.

Este macro regional reunió a delegaciones de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, la UNAM y Chiapas, consolidando el evento como una verdadera prueba de nivel para los mejores exponentes juveniles de la zona sur-sureste del país.