Chiapas asegura talento en la Olimpiada Nacional

El Tenis chiapaneco continúa dando resultados positivos a nivel regional, luego de que cuatro jugadoras lograran su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026, tras su destacada participación en la etapa regional.

Las tenistas que consiguieron su boleto son María Martínez Flores y Mariana Esteban Medina, en la categoría sub-14 femenil, así como Alyssa Avendaño y Daniela Durán, en la sub-16, quienes demostraron un alto nivel competitivo frente a representantes del sureste del país.

En la división sub-14, María Martínez y Mariana Esteban tendrán participación tanto en la modalidad de “singles” como en dobles, bajo la dirección del entrenador Ricardo Sánchez, que ha sido pieza clave en el desarrollo de ambas jugadoras dentro del circuito estatal.

En la categoría sub-16, Avendaño y Durán también verán acción en ambas modalidades, contando con el respaldo del entrenador Alfredo Penagos, mientras que Eloy Avelino Martínez funge como delegado del equipo chiapaneco durante este proceso.

Eliminatoria regional

Se llevó a cabo bajo el formato de “round robin”, lo que permitió a las participantes enfrentarse a múltiples rivales en busca de su clasificación. En esta etapa compitieron raquetas provenientes de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, elevando el nivel en cada encuentro.

Gracias a su gran desempeño y su determinación en la cancha, las cuatro jugadoras lograron colocarse entre las mejores de la región, asegurando así su presencia en la máxima justa deportiva juvenil del país.

La Olimpiada Nacional 2026 se llevará a cabo del 26 de mayo al 2 de junio, en Puebla, donde las chiapanecas buscarán trascender a nivel nacional y poner en alto el nombre del estado, enfrentando a las mejores exponentes del país en sus respectivas categorías.