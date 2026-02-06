Chiapas brilla en el arranque de la Copa Femepar

Dio inicio el Campeonato Nacional de Patinaje Copa Femepar 2026, certamen que congrega a los mejores patinadores del país y que desde su primera jornada dejó actuaciones sobresalientes para la delegación chiapaneca. La sede las emociones fue el renovado Patinódromo del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez.

Buen arranque para mayores

La selección Chiapas registró un sólido arranque con siete preseas (dos de oro, cinco de plata y una de bronce) tan solo en la primera sesión.

Tal y como se esperaba, Matheo Sánchez Jiménez lideró a la delegación estatal al adjudicarse la medalla de oro en la prueba de 200 metros contra meta varonil de la categoría juvenil menor.

Una grata sorpresa se registró además con Danna Gabriela Mendoza Rodríguez, quien obtuvo la otra presea de oro, en la misma distancia dentro de la rama femenil.

Por su parte, María Fernanda Zebadúa Gómez ganó plata en los 200 metros contra meta, en el sector junior femenil. A su vez, Abril Allanairy Mandujano Velasco ganó la presea de plata en los 5 kilómetros pista de la categoría junior femenil.

Destacan nuevos talentos

Los nuevos valores del Patinaje sobre Ruedas de Chiapas lograron figurar también al subir al podio de premiación. En la prueba de 50 metros simultáneos, Fernando Rodas Liceaga obtuvo la medalla de plata en la categoría mini varonil.

En la micro femenil, Chiapas sumó plata y bronce gracias a las actuaciones de dos nuevos talentos: Paula Renata Marroquín Fuentes y Paloma Durante Duarte respectivamente.

Para coronar la exitosa primera sesión, Fernando Gutiérrez Arreola se colgó la medalla de plata en la micro varonil.

Quintana Roo tomó la delantera

Con una cosecha de once medallas (tres de oro, dos de plata y seis de bronce), Quintana Roo logró ponerse a la cabeza del medallero. En el tercer escalón se ubicó el Estado de México, con dos oros y un bronce, en tanto que Michoacán fue cuarto, con un oro y dos platas, completando el Top 5 la delegación de Yucatán, con un oro, una plata y dos bronces.

En este sentido es oportuno recordar que en esta edición de la Copa Femepar compiten 20 estados del país y las acciones continuarán hasta el día domingo.