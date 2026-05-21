Chiapas brilla en Nacional Fenem & IFMA

La selección chiapaneca de Muay Thai firmó una histórica actuación en el Campeonato Nacional de la Federación Mexicana de Muaythai (Fenem & IFMA México), celebrado en las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), en la Ciudad de México, donde conquistó un total de 13 medallas y confirmó el crecimiento de esta disciplina en el estado.

La representación estatal destacó entre las delegaciones participantes gracias a su alto nivel competitivo, obteniendo cinco preseas de oro, seis de plata y dos de bronce, que colocaron a la entidad como una de las potencias nacionales del certamen.

El presidente de la Asociación de Muay Thai y Muay Borán del Estado de Chiapas, el doctor Alejandro Beristáin Sánchez, expresó su satisfacción por el desempeño de cada uno de los atletas, resaltando el compromiso, la preparación y la entrega que demostraron arriba del cuadrilátero.

“Estamos muy contentos con los resultados. Logramos cinco medallas de oro, seis medallas de plata y dos medallas de bronce, consolidando al Muay Thai chiapaneco como una potencia nacional”, declaró el dirigente estatal al término de la competencia.

Clasificatorio

Beristáin Sánchez explicó que este nacional tuvo carácter clasificatorio para integrar la preselección mexicana juvenil rumbo al Campeonato Mundial, que se efectuará en Grecia, y el Campeonato Panamericano, que tendrá como sede Uruguay, por lo que existe una importante posibilidad de que varias atletas chiapanecas sean consideradas para representar a México en eventos internacionales.

Uno de los aspectos más destacados fue la actuación de Génesis Kristania Jonapá López, quien consiguió preseas de oro en la categoría U16 de los 45 kilogramos, además de una plata en una división especial, en la que enfrentó a competidoras U18. También sobresalió Astrid Mariel Gómez Barragán, campeona nacional en la U16 de 51 kilogramos.

Por su parte, Valeria Cruz Alvarado se quedó con el oro en senior 54 kilogramos y añadió una medalla de plata en una categoría especial de mayor exigencia competitiva, midiéndose con rivales de Clase A. A estas actuaciones se sumaron los títulos nacionales obtenidos por Jesús Jhait Jacinto Delgado y Juan Martín Romero Salgado, quienes también lograron subir a lo más alto del podio.

Plata

Las preseas de plata fueron obtenidas por el profesor Antonio Darinel Trujillo Pérez, en la división master 75 kilogramos; Eva Camila de la Cruz Soto, en senior 60 kg; Ángel Francisco Vázquez Santiago, en senior +91 kg, y José Miguel Gómez Padilla, en senior 54 kg.

En tanto, las de bronce fueron conquistadas por Cristopher Alejandro Farrera Farrera, en senior 60 kilogramos, y Jaime Alberto Rodríguez de la Cruz, en senior 81 kilogramos, completando así una sobresaliente cosecha para el representativo estatal.

En el acto inaugural estuvieron presentes importantes autoridades deportivas nacionales, quienes reconocieron el crecimiento que ha tenido el Muay Thai en México y el elevado nivel mostrado por los participantes en cada una de las categorías convocadas.

Finalmente, la Asociación de Muay Thai y Muay Borán del Estado de Chiapas agradeció el respaldo brindado por padres de familia, entrenadores y patrocinadores, destacando especialmente el apoyo de Notaría 129 y Universidad Thompson, instituciones que contribuyeron con uniformes y parte de la logística para que la delegación pudiera asistir al campeonato nacional.