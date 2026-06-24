Chiapas celebra nuevo monarca estatal

El talento chiapaneco volvió a destacar en el deporte ciencia. El joven ajedrecista Julio César Almaraz Bautista, originario de Palenque, tierra del legendario rey Pakal, se coronó campeón estatal Femedees 2026 dentro de la categoría sub-15, consolidándose como uno de los máximos exponentes juveniles del estado.

Julio César, quien actualmente es estudiante del Colegio Escriba de Palenque, demostró un extraordinario nivel a lo largo del torneo, enfrentándose a 65 ajedrecistas provenientes de distintas regiones de Chiapas en una competencia sumamente reñida y de alto nivel.

Con gran determinación, inteligencia y estrategia, el joven palencano logró quedarse con el título estatal, poniendo en alto el nombre de su institución educativa, de Palenque y del estado.

El torneo fue organizado por la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), en coordinación con la Asociación del Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), reuniendo a los mejores talentos juveniles del deporte ciencia en la entidad.

Gracias a este importante triunfo, Julio César Almaraz Bautista obtuvo el pase oficial al Campeonato Nacional Femedees 2026, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto en Acapulco, Guerrero.

Este logro representa no solo una victoria personal, sino también un motivo de orgullo para el deporte chiapaneco y para el municipio de Palenque, cuna de historia y grandeza maya.