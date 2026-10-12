Chiapas cierra con 8 medallas en Paratletismo

La selección de Chiapas concluyó su participación en el Paratletismo de la Paralimpiada Nacional Conade 2026 con una cosecha de tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, superando por una presea el resultado obtenido en la edición anterior.

En la última jornada de competencias, celebrada en la pista del Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco, la delegación chiapaneca sumó un primer y segundo lugar en las pruebas de 400 metros planos.

Paulo Díaz Ruiz consiguió su segunda medalla dorada del certamen, tras imponerse en los 400 metros planos, clase T20, categoría Juvenil Superior, con un registro de 55.56 segundos.

Por su parte, Ian Santiago Téllez García obtuvo la medalla de plata en los 400 metros planos, clase T54, Juvenil Superior, al detener el cronómetro en 1:00.624 minutos, resultado que representó su tercer podio de la competencia.

Más acciones

En las pruebas de lanzamiento de bala también tuvieron participación cuatro representantes de Chiapas; Alma Abinadi Arteaga Ramos logró el quinto puesto, José Fernando Nucamendi Cruz terminó séptimo, Ángel Gabriel López Martínez fue noveno y Fermín Hernández Jurquín ocupó la décima posición.

De esta manera, el representativo estatal cerró su participación con ocho preseas, una más que las siete obtenidas en 2025, mejorando así su balance de resultados en las disciplinas que comprenden el Paratletismo.