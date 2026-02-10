Chiapas cierra en el Top 3 de la Copa Femepar

La delegación de Chiapas consiguió el tercer lugar nacional en el Campeonato Nacional de Patinaje Copa Femepar 2026, que concluyó con las pruebas de maratón efectuadas en el óvalo del estadio Víctor Manuel Reyna.

La competencia avalada por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas (Femepar) se desarrolló a lo largo de cinco jornadas, en dos escenarios de Tuxtla Gutiérrez: el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna y el patinódromo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, si bien ya no se pudo llevar a cabo el recorrido del maratón como inicialmente se había anunciado, de Chiapa de Corzo al parque Caña Hueca.

Chiapanecos destacados

En el medallero general la delegación de Quintana Roo se proclamó campeona nacional al obtener un total de 74 preseas, distribuidas en 24 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. El segundo lugar fue para el representativo de la Ciudad de México, que acumuló 21 oros, 13 platas y 17 bronces, mientras que Chiapas logró una sobresaliente tercera posición al sumar 15 medallas de oro, 17 de plata y 12 de bronce, alcanzando un total de 44 preseas, en una actuación histórica.

A nivel individual brilló el patinador infantil Fernando Gutiérrez Arreola, con 4 oros y una plata en la división micro, en tanto que en el sector junior destacó Abril Mandujano Velasco, con 3 oros y dos platas, misma cosecha individual para Matheo Sánchez Jiménez, en la categoría juvenil menor.

También resaltaron las actuaciones de Anna Gabriela Mendoza Rodríguez, en la juvenil menor, con 2 oros, una plata y un bronce; María Fernanda Zebadúa Gómez con un oro y tres bronces; Paloma Durante Sánchez con un oro, una plata y tres bronces, y Arantza Guadalupe Albores Hernández con un metal dorado.

Los otros atletas que subieron al podio fueron Fernando Rodas Liceaga y Paula Renata Marroquín Rodríguez, ambos con 3 platas y 2 bronces; Luis Castillejos Antonio con una plata; Jimena Ekaterina Ramos García con dos bronces; así como Fátima Ivanna Rojas Mendoza y María Fernanda Marroquín Rodríguez, con un bronce para cada una.

El evento reunió a cerca de 500 patinadores provenientes de 20 entidades federativas, quienes participaron en diversas pruebas y categorías, mostrando un alto nivel técnico y competitivo.

Destacaron sumando medallas otras delegaciones como las de Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Durante el campeonato entregaron un total de 329 medallas, de las cuales 103 fueron de oro, aclarando que en las divisiones mini y micro se otorgaron preseas de bronce tanto al tercero como al cuarto lugar, como parte del esquema de premiación formativa.