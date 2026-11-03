Chiapas con representantes en Mundial IFMAp4

Génesis Kristania Jonapá López y Astrid Mariel Gómez Barragán, junto con el entrenador Juan Alejandro Beristáin Sánchez, forman parte de la selección mexicana que participará en el Campeonato Mundial Juvenil de Muay Thai IFMA 2026, programado del 6 al 16 de noviembre en Olympia, Grecia.

Las deportistas chiapanecas consiguieron su lugar en el representativo de la Federación Mexicana de Muay Thai (Fenem), luego de proclamarse campeonas nacionales durante la temporada 2026.

Las exponentes

Génesis Jonapá, originaria de Tuxtla Gutiérrez, competirá en la categoría U16 de 45 kilogramos. La estudiante del Cobach 01 pertenece a la academia Kai Muay Jaguares Berisanz, donde entrena bajo la dirección del kru Alejandro Beristáin.

Por su parte, Astrid Gómez, originaria de Cintalapa, participará en la división U16 de 48 kilogramos. Es estudiante del CBTIS 169 y con seis años de experiencia pertenece a la academia Sangre Guerrera, bajo la preparación del profesor Antonio Trujillo.

La delegación mexicana también contará con la participación del doctor Juan Alejandro Beristáin Sánchez, presidente de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas, quien acudirá en calidad de entrenador nacional.

Beristáin Sánchez suma 20 años dedicado al Muay Thai, además de experiencia internacional como entrenador y juez en campeonatos mundiales celebrados en Turquía y Tailandia, así como competencias en Colombia y también es director del Colegio de Krus para el Sistema de Certificación de Khan en Muay Thai Boran de la Fenem.