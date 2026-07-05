Chiapas conquista cinco medallas

La representación de Chiapas firmó una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional de la Unión Atlética Amateur de Tae Kwon Do (AAU), certamen que se desarrolla en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, al obtener un total de cinco medallas para la selección nacional de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees).

Los atletas chiapanecos volvieron a demostrar el crecimiento que ha tenido el Tae Kwon Do en la entidad al enfrentarse a competidores de gran nivel provenientes de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Aruba, logrando subir al podio en distintas categorías.

La actuación más destacada correspondió a Estephany Antonella Velázquez Díaz, quien conquistó el oro en la división cadete de -59 kilogramos. La chiapaneca superó con autoridad a dos representantes de Estados Unidos y posteriormente derrotó a una competidora de Puerto Rico para quedarse con el campeonato.

Gracias a este resultado también obtuvo su clasificación a los AAU Junior Olympics Games 2026, que se celebrarán del 29 de julio al 2 de agosto en Iowa, Estados Unidos.

Preseas

Las medallas de plata llegaron por conducto de Camila Monserrat Arias Cal y Mayor y Matteo Villalobos Ruiz. Camila tuvo una destacada actuación en la categoría cadete de -41 kilogramos, eliminando a rivales de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá antes de disputar la gran final, en la que cayó frente a una representante anfitriona para quedarse con el subcampeonato.

Por su parte, Matteo Villalobos tuvo un brillante recorrido en la división cadete de -49 kilogramos. En su camino venció a un exponente de Estados Unidos, después a uno de Aruba y nuevamente a un estadounidense, para instalarse en la pelea por el oro, instancia en la que fue superado por un tercer atleta local, obteniendo así una valiosa presea de plata.

Las de bronce fueron conquistadas por Maya Luisa Villatoro Espinosa y Xiomara Janeth Tapia Flores en la categoría adultos. Maya, en la división de -53 kilogramos, consiguió dos victorias sobre rivales estadounidenses antes de caer en la ronda semifinal frente a la de Canadá, resultado que le permitió subir al tercer escalón del podio.

Mientras tanto, Xiomara Tapia compitió en -67 kilogramos y logró imponerse a dos representantes de Estados Unidos. Su participación concluyó en semifinales al enfrentar a otra atleta anfitriona, asegurando también la medalla de bronce para la causa mexicana.

Entrenador

La delegación chiapaneca estuvo dirigida por el entrenador Juan Pablo Arias e integrada por un total de diez deportistas. Además de los medallistas, también participaron Paula Arias Cal y Mayor, Merydee Nicole Mijangos, Yamileth Arias Cal y Mayor, Diana Villatoro Espinosa y Manuel Alejandro Zepeda, quienes adquirieron una importante experiencia internacional enfrentando a algunos de los mejores exponentes del continente.